Костомаров рассказал о переживаниях после госпитализации и ампутации конечностей: «Я часто плачу»

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей.

«Наверное, все было сделано вовремя. Врачи не только спасли мне жизнь, но и сделали все, чтобы максимально облегчить будущую жизнь, чтобы я мог тренироваться. Помогла сильно моя партнерша Татьяна Навка, чтобы меня перевезли в хорошую больницу. Мне грех жаловаться. Морально от этого не легче. Спасает только семья рядом, общение с друзьями, что я могу видеть своих детей. Я часто плачу, раз в 2-3 дня, дочка меня за это наказывает», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.