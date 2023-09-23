«Сейчас, может, сказал бы «нет». Костомаров впервые рассказал о согласии на ампутацию всех конечностей

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как врачи сообщили ему о необходимости ампутации конечностей. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании был госпитализирован с пневмонией в январе, после чего на фоне ухудшения состояния находился в коме и на аппаратах жизнеобеспечения.

«Я понимал, что происходит полная «ж». Всего ужаса я не осознавал, пока не пришел главврач Коммунарки Денис Николаевич Проценко, когда они сказали ужасную вещь: «нам нужно твое согласие». На то, чтобы ампутировать стопы ног, кисти рук. Тянуть нельзя, нужна срочная операция. Реакция? Хотя я был под всеми этими препаратами, но я... заплакал. Я бы зарыдал и закричал, но я не верил в это. Был бы я в трезвом состоянии, как сейчас, может, сказал бы «нет». Это ужасно, что произошло. Больно физически и морально. Это изменило в корне мою жизнь, она стала более тяжелой. Тогда я понимал, что другого выхода нет. Раз операция, так операция. Я не помню, подписывал я что-то или нет. Мне нечем было подписывать», — сказал Костомаров в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.