Олимпийский чемпион усомнился в способности Трусовой сохранить четверные

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист и тренер Артур Дмитриев в интервью «СЭ» рассказал о своем видении будущего Александры Трусовой.

— Важное событие начала сезона — Трусова ушла от Тутберидзе. Часты становятся ее переходы, в этот раз подозревают, что это забота о здоровье. Что вы думаете?

— Трусова действительно не первый раз переходит. Она товарищ беспокойный и, так сказать, сама все знает. Ей кажется, что те решения, которые она принимает, верные. Молодая девчонка еще.

Мы знаем, что ее основная сила — прыжковая техника, у нее есть воля к этому делу. Но с возрастом она неизбежно будет набирать вес, у девочек сложно с этим. Вряд ли она сможет сохранить свои прыжки. Уже в этом году они, вероятно, разладятся.

— То есть четверные уйдут?

— Даже не совсем так. Она их будет пытаться сделать в полную силу, как раньше, а ощущения изменятся, будет гулять вес, и рядом будет пастись травма. Не потому, что она плохая фигуристка, просто это естественный процесс. Надо к этому аккуратно подойти. Я не знаю ни одной фигуристки, которая бы прошла этот период без потерь. Ни одной. Включая Лизу Туктамышеву. Она на пару лет просто исчезла. Не работала. Если Трусова подойдет к этой истории серьезно и пройдет этот период, то сохранит если не весь арсенал прыжков, то 70-80%. При условии, что не получит травму. Но ей надо очень аккуратно к себе относиться, — посоветовал Дмитриев.

Полностью интервью с Артуром Дмитриевым читайте здесь