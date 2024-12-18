Омск подал заявку на проведение этапа «Гран-при России» по фигурному катанию в 2025-м

Генеральный директор ФФККР Александр Коган заявил, что Омск заинтересован в проведении этапа «Гран-при России» по фигурному катанию в следующем году.

«Мы получили от Омска заявку на проведение этапа «Гран-при» в следующем сезоне», — цитирует Когана ТАСС.

Гендиректор ФФКР обратил внимание на то, что этап «Гран-при» нынешнего сезона в Омске за два дня посетили 18 тысяч человек. По его словам, ни один турнир в России не собирал такого количества зрителей.

«Почти все билеты проданы на чемпионат России. Мы уверены, что здесь будет много людей», — добавил Коган.

В этом году Омск впервые организует чемпионат страны по фигурному катанию. Турнир пройдет на «G-Drive Арене» с 19 по 22 декабря. На соревнования заявлены по 18 одиночников среди мужчин и женщин, восемь спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.