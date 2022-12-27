Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Организаторы подтвердили, что Трусова выступит в шоу Плющенко «Снегурочка»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Организаторы шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Снегурочка» подтвердили, что российская фигуристка Александра Трусова примет в нем участие.

«Александра Трусова примет участие в шоу «Снегурочка», — приводит ТАСС слова организаторов мероприятия.

Премьера ледового шоу «Снегурочка» состоится 28 декабря в Москве на «ВТБ-Арене».

Ранее Трусова пропустила чемпионат России по фигурному катанию из-за высокой температуры. Соревнования прошли с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Источник: https://tass.ru/sport/16699817
Фигурное катание
Александра Трусова
Евгений Плющенко
5
2
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рудковская рассказала, сколько зарабатывает Гном Гномыч