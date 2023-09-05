Организаторы признали ошибку в результатах первенства Москвы по фигурному катанию

Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы, заслуженный тренер России Нина Мозер ответила на запрос корреспондента «СЭ» о судейской ошибке в результатах прошедшего юниорского первенства Москвы среди девушек.

Напомним, «СЭ» заметил три повтора прыжков в произвольной программе у Алены Приневой, занявшей второе место, что запрещено правилами. В случае обнуления одного из прыжков она лишится серебра, оно уйдет ученице Этери Тутберидзе Маргарите Базылюк.

Мозер ответила, что «ошибка существует» и «завтра [в среду] выйдет коммюнике».

Первенство Москвы выиграла фигуристка ЦСКА Милана Лебедева, набравшая 213,03 балла. Принева стала второй, у нее 212,14 балла. Базылюк, занявшая третью строчку, получила 209,34 балла по сумме двух выступлений.