Отец Аннабель Морозов опроверг нахождение фигуристки в самолете, который потерпел крушение в США

Николай Морозов, отец и тренер фигуристки Аннабель Морозов, отреагировал на информацию о том, что спортсменка находилась на борту самолета, упавшего в США.

Ранее Mash опубликовал список фигуристов с российскими корнями, которые могли лететь этим рейсом. В нем находилась и Морозов.

«Все хорошо», — цитирует Морозова РИА «Новости».

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.