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Фигурное катание

Сегодня, 12:07

Отец фигуристки избил судью из-за результата дочери в Екатеринбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренера по фигурному катанию избили после соревнований в Екатеринбурге, сообщает E1.RU.

Об инциденте сообщил президент федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин. По его словам, Адонис Мироев остался недоволен оценками дочери, после которых он пришел на тренировку и избил одного из тренеров, который судил соревнования.

«Прошли соревнования и ему показалось, что его дочери занизили оценки. Причем претензии были именно к Михаилу Слободчикову — тренеру из Первоуральска. Когда я разговаривал с Михаилом, скорая везла его в больницу», — заявил Уткин.

Кроме того, глава федерации отметил, что это не первый конфликт с участием Мироева. Фигурным катанием занимаются три его дочери.

Подробности состояния тренера пока неизвестны.

Источник: E1.RU
Фигурное катание
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