Отец исчезнувшей Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери

Отец исчезнувшей фигуристки Алины Горбачевой Дмитрий Горбачев выехал в Москву, чтобы участвовать в поисках дочери.

«Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать. Я прекрасно с ней общался, постоянно с ней общался. Очень хорошие отношения у нас были», — цитирует отца спортсменки KP.ru.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала, что фигуристок спорткомплекса преследовал странный мужчина на набережной, где в последний раз видели спортсменку.

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