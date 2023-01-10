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Сегодня, 15:13

Панфилова и Рылов признались, что думали о завершении карьеры с весны 2022 года

Алина Савинова
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Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов признались, что думали о завершении карьеры с весны-лета 2022 года.

«Самые первые мысли об окончании карьеры начали нас посещать еще весной-летом 2022 года», — приводит ТАСС слова Рылова.

«В то время у меня как раз была травма. Мысли начали приходить тогда, но решение мы еще не приняли, тренировались, восстанавливались, но в голове что-то уже такое было. Наверное, когда только как начинаешь об этом думать, возникают мысли, что будешь жалеть, так как себя не до конца реализовал. Но потом все складывается в один большой пазл, ты просто взвешиваешь плюсы и минусы. Если минусы не перевешивают, ты продолжаешь жить — спорт никуда не уходит, он остается в нашей жизни, но не в таких количествах», — добавила Панфилова.

5 января Панфилова в своих социальных сетях сообщила о том, что они с партнером завершили карьеру из-за череды тяжелых травм.

Источник: https://tass.ru/sport/16767865
Фигурное катание
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