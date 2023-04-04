Пара фигуристов Павлюченко и Ходыкина распалась

Бронзовые призеры чемпионата Европы в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин решили прекратить совместные выступления.

«Наш совместный путь подошел к концу. Я безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вместе — взлеты, падения, травмы и победы. После восстановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что совместная работа дальше невозможна. Это было тяжелое для нас решение. Но мой путь в спорте на этом не заканчивается. Я намерен и дальше продолжать свою карьеру, потому что фигурное катание — это моя жизнь, я люблю кататься и получать от этого удовольствие и результаты. Последние месяцы, пока я катался один, я по новому взглянул на фигурное катание и загорелся им еще сильнее. Все что нас не убивает — делает нас еще сильнее!» — написал Ходыкин в социальной сети.

20-летняя Павлюченко и 23-летний Ходыкин выступали вместе с сезона-2017/18. Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).