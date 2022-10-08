Пара Кадырова и Колесов прокомментировали второе место на Мемориале Николая Панина-Коломенкина

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Фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, пара российского тренера Тамары Москвиной, рассказали о том, комфортно ли им кататься вместе.
8 октября в соревнованиях пар на Мемориале Николая Панина-Коломенкина Кадырова и Колесов заняли второе место, набрав по сумме двух программ 203,34 балла.
— Как вам кататься вместе?
— На тренировках все получается, но во время старта появляется особенное ощущение: немного нервничаешь. Но мы только начинаем наш путь вместе, все еще будет, — сказала Кадырова.
— Довольны выступление на турнире?
— Оценил бы нас на троечку. Короткая программа была не очень. Произвольная получилась получше. Сделали неплохо прыжковый контент, — добавил Колесов.
— Что сказала Тамара Николаевна?
— Это секрет. Поддерживает нас.
— Готовили какой-нибудь специальный показательный номер?
— Да. Буги-вуги, — сказала Ясмина.
— Какие цели, планы?
— Громких заявление не хотел делать, мы начинающая пара. Естественно, на этот сезон задача стабильно выступать.