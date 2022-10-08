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Фигурное катание

Сегодня, 18:46

Пара Кадырова и Колесов прокомментировали второе место на Мемориале Николая Панина-Коломенкина

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, пара российского тренера Тамары Москвиной, рассказали о том, комфортно ли им кататься вместе.

8 октября в соревнованиях пар на Мемориале Николая Панина-Коломенкина Кадырова и Колесов заняли второе место, набрав по сумме двух программ 203,34 балла.

— Как вам кататься вместе?

— На тренировках все получается, но во время старта появляется особенное ощущение: немного нервничаешь. Но мы только начинаем наш путь вместе, все еще будет, — сказала Кадырова.

— Довольны выступление на турнире?

— Оценил бы нас на троечку. Короткая программа была не очень. Произвольная получилась получше. Сделали неплохо прыжковый контент, — добавил Колесов.

— Что сказала Тамара Николаевна?

— Это секрет. Поддерживает нас.

— Готовили какой-нибудь специальный показательный номер?

— Да. Буги-вуги, — сказала Ясмина.

— Какие цели, планы?

— Громких заявление не хотел делать, мы начинающая пара. Естественно, на этот сезон задача стабильно выступать.

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