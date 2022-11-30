Партнер Косторной ответил хейтерам: «Про нее много говорят диванные критики, но она очень требовательна к себе»

Российский фигурист Георгий Куница в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход Алены Косторной в парное катание. На последних шоу спортсмены катались в паре, но спортивного перехода в пары не планируется.

— Как вообще появилась идея покататься в шоу в паре?

— Прежде всего я все-таки хочу сказать, что Алена — одиночница, так что не стоит из нас прямо делать пару, которая вот-вот выступит на чемпионате России. Алена сейчас восстанавливается, решила выучить элементы парного катания. Для общего развития и выступлений в шоу точно лишним не будет.

— Но вы делаете уже серьезные элементы. Долго тренировались?

— Не скажу, что много времени ушло. Она очень быстро учится и вообще не боится выходить из зоны комфорта. Про нее много чего говорят диванные критики, но она очень требовательна к себе.

— Учитывая, что на некоторых этапах «Гран-при» было три-четыре пары, вполне могли заявиться. Зацепили бы 200 тысяч.

— Мечтать не вредно. Не знаю, как бы мы выступили на «Гран-при», но приятно, что вы такого высокого мнения о нашем уровне (смеется). И все-таки шоу и «Гран-при России» — абсолютно разные форматы, мы же катаем показательные номера, это другая специфика.

— А формат чемпионата шоу-программ в марте для вас реален? Ты о нем не думал?

— Алена мне лично ничего не предлагала. Но если спрашивать у меня, я был бы очень рад. Он предполагает много новаторского, было бы круто попробовать.