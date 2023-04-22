Партнер Косторной пошутил о риске «взрыва» на тренировках

Сегодня, 20:30
Выступающие в паре российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница рассказали «СЭ» об отношениях между собой в тренировочном процессе.
— Какие вы на тренировках?
Алена: — Гоша очень спокойный, терпеливый. Мне кажется, что даже иногда чересчур терпеливый. В плане того, что я постоянно пытаюсь вывести его на эмоции, а он держится. А мне не хватает иногда от него ответной реакции.
Георгий: — Мне кажется, что если я дам ответ, то произойдет взрыв. Алена достаточно эмоциональная и взрывная девочка.
— Ну это нормально для женщин.
Георгий: — Я поэтому спокойно и реагирую нормально на это.
— На тренировках ругаетесь?
Алена: — Когда как.
Георгий: — Нет, ну бывает. Но не постоянно.
Алена: — Ну да, не так, что выходим за пределы дома — и начинается ругань друг на друга.
Георгий: — Но не бывает такого, что все идеально.
— Вопрос в том, помогает ли это.
Алена: — Мне, кстати, отчасти эти «психи» помогают. На эмоциях и на истерике я иногда более трудоспособная. Конечно, так я быстрее перегораю. Но иногда это очень хорошо мне помогает в плане исполнения элементов — наводится резкость. И я перестаю вязнуть в ногах.