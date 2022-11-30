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Фигурное катание

Сегодня, 14:45

Партнер Косторной рассказал об успехах фигуристки в парном катании

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Георгий Куница в интервью «СЭ» рассказал о том, как Алена Косторная занимается парным катанием. На последнем шоу фигуристы вместе сделали несколько парных элементов.

— В недавнем интервью Алена Косторная сказала, что хотела бы попробовать себя в парном катании. Как ее партнер по последним шоу можешь сказать — у нее получилось бы?

— Могу сказать, что не то что получилось бы, у нее уже получается. Алена — большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится. Особенно не боится пробовать новое. Честно, мало девочек из одиночного катания такого уровня решились бы попробовать себя в паре, мне так кажется. Это очень страшно.

— Самое страшное — поддержки?

— Самое страшное и сложное — довериться человеку. Надеюсь, Алена мне доверяет (смеется). Если мы уже делаем некоторые довольно непростые элементы, то, думаю, доверяет.

— По ее словам, ты научил ее летать.

— Даже так? Тогда, получается, научил.

Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница. Косторная переходит в парное катание? Отвечает ее партнер
Фигурное катание
Алена Косторная
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