Партнер Косторной рассказал об успехах фигуристки в парном катании

Российский фигурист Георгий Куница в интервью «СЭ» рассказал о том, как Алена Косторная занимается парным катанием. На последнем шоу фигуристы вместе сделали несколько парных элементов.

— В недавнем интервью Алена Косторная сказала, что хотела бы попробовать себя в парном катании. Как ее партнер по последним шоу можешь сказать — у нее получилось бы?

— Могу сказать, что не то что получилось бы, у нее уже получается. Алена — большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится. Особенно не боится пробовать новое. Честно, мало девочек из одиночного катания такого уровня решились бы попробовать себя в паре, мне так кажется. Это очень страшно.

— Самое страшное — поддержки?

— Самое страшное и сложное — довериться человеку. Надеюсь, Алена мне доверяет (смеется). Если мы уже делаем некоторые довольно непростые элементы, то, думаю, доверяет.

— По ее словам, ты научил ее летать.

— Даже так? Тогда, получается, научил.