Павел Дрозд поделился настроем перед выступлением в паре с Шичиной на чемпионате России

Фигурист Павел Дрозд рассказал об их с Елизаветой Шичиной настрое перед выступлением в танцах на льду на чемпионате России.

«Подготовка идет в плановом режиме, настрой у нас с Лизой прекрасный, рабочий. По итогам двух этапов Гран-при мы вместе с тренерским штабом проделали большую работу, постарались учесть все пожелания и комментарии, внесли небольшие корректировки. Каких-то глобальных изменений не будет, в основном тренировочный процесс был направлен на отработку и шлифовку программ», — цитирует Дрозда ТАСС.

В минувшем сезоне пара Дроздова и Шичиной занимала четвертое место на чемпионате России. Дуэт также становился четвертым и седьмым на этапах Гран-при России текущего сезона.