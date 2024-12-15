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Фигурное катание

Сегодня, 11:56

Павел Дрозд поделился настроем перед выступлением в паре с Шичиной на чемпионате России

Даниил Аршавский
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Фигурист Павел Дрозд рассказал об их с Елизаветой Шичиной настрое перед выступлением в танцах на льду на чемпионате России.

«Подготовка идет в плановом режиме, настрой у нас с Лизой прекрасный, рабочий. По итогам двух этапов Гран-при мы вместе с тренерским штабом проделали большую работу, постарались учесть все пожелания и комментарии, внесли небольшие корректировки. Каких-то глобальных изменений не будет, в основном тренировочный процесс был направлен на отработку и шлифовку программ», — цитирует Дрозда ТАСС.

В минувшем сезоне пара Дроздова и Шичиной занимала четвертое место на чемпионате России. Дуэт также становился четвертым и седьмым на этапах Гран-при России текущего сезона.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Шичина / Павел Дрозд
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