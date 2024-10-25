Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:11

Педагог: «Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому»

Telegram Дзен

Театральный режиссер Игорь Афончиков выступил с жесткой критикой в адрес известной российской фигуристки Алины Загитовой.

«Тут дело в том, что актерская профессия не всем дана. Алина прекрасно катается, замечательно выглядит, у нее отличные внешние данные, как и у Камилы Валиевой. Все прекрасно до тех пор, пока они не начинают играть и открывать рот.

Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому. Как только она открывает рот, начинается беда», — приводит слова Афончикова Sport24.

Ранее Загитову неоднократно критиковали за ее работу в качестве ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Источник: Sport24
Алина Загитова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Ситуация в Коркино стабилизирована после беспорядков
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
«Реал» встретится с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
Сегодня
Вчера
Неделя