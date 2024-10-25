Педагог: «Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому»

Театральный режиссер Игорь Афончиков выступил с жесткой критикой в адрес известной российской фигуристки Алины Загитовой.

«Тут дело в том, что актерская профессия не всем дана. Алина прекрасно катается, замечательно выглядит, у нее отличные внешние данные, как и у Камилы Валиевой. Все прекрасно до тех пор, пока они не начинают играть и открывать рот.

Загитова не умеет говорить, ее надо учить этому. Как только она открывает рот, начинается беда», — приводит слова Афончикова Sport24.

Ранее Загитову неоднократно критиковали за ее работу в качестве ведущей популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале.