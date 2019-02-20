Пепелева и Плешков выиграли финал Кубка России

Фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков выиграли финал Кубка России в Великом Новгороде. В произвольной программе пара набрала 128,56, а по сумме двух прокатов - 194,67.

Вторыми стали Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов, третьими - Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот.

Фигурное катание

Великий Новгород

Кубок России

Финал

Пары

Произвольная программа

1. Алина Пепелева/Роман Плешков - 128,56

2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов - 122,36

3. Богдана Лукашевич/Александр Степанов - 117,12

4. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот - 116,28

5. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов - 115,94

6. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов - 115,71

Итог

1. Алина Пепелева/Роман Плешков - 194,67

2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов - 188,20

3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот - 178,99

4. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов - 173,58

5. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов - 171,47

6. Богдана Лукашевич/Александр Степанов - 168,73