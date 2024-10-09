Перешедшая в сборную Армении фигуристка Титова пропустит юниорскую серию «Гран-при»

Российская фигуристка Софья Титова, перешедшая в сборную Армении, не примет участия в юниорской серии «Гран-при» из-за перелома пальца ноги.

«У Софьи рабочая травма, она сломала палец на ноге, поэтому выступать на «Гран-при» она не сможет. Что касается ее дальнейших стартов в сезоне, то решение по ним будет приниматься совместно с ее тренером в зависимости от состояния и скорости восстановления», — приводит ТАСС слова представителя Федерации фигурного катания Армении.

Титова в прошедшем сезоне стала бронзовым призером юниорского этапа «Гран-при России». Первенство России среди юниоров фигуристка пропустила.