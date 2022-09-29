Первый этап юниорского Гран-при России пройдет на катке вместимостью 200 зрителей

Как стало известно «СЭ», первый этап Гран-при России среди юниоров пройдет в ледовом дворце «Мечта» в московском Бибиреве, где занимаются фигуристы УОР №4 имени А. Гомельского.

Дворец вмещает несколько сотен человек и имеет трибуны только с одной стороны катка. Есть вероятность, что билеты на него продаваться не будут. Взрослый этап «Золотого конька Москвы», как и планировалось, пройдет в «Мегаспорте», вмещающем более 12 тысяч человек. В отличие от «Мегаспорта» на «Мечте» площадка традиционных размеров — 60х30 м, а не «канадская».

Первый этап юниорского Гран-при России в разряде «кандидаты в мастера спорта» пройдет 18-21 октября.