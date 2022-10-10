Первый канал покажет первый этап «Гран-при России»

Первый канал начинает трансляции нового сезона в российском фигурном катании. Ключевые соревновательные этапы будут демонстрироваться в телевизионном эфире, а все турниры в прямом эфире и в полном объеме (включая дополнительный контент) — на сайте и других цифровых платформах телеканала, информирует пресс-служба.

Первый этап «Гран-при России» пройдет в Москве 22 и 23 октября.

Трансляции Первого канала: короткая программа — 22 октября в 16:55, произвольная программа — 23 октября в 16:35.

На этап заявлены: Камила Валиева, Софья Акатьева; Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин; Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.