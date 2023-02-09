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Фигурное катание

Сегодня, 20:01

Первый тренер Костомарова заявила, что фигурист сам согласился на ампутацию

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Лидия Караваева, первый тренер олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, сообщила, что спортсмен сам согласился на ампутацию стоп.

«Роман сам дал добро на ампутацию? Ну, конечно, а как не дать? Иначе бы он умер. У меня свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет», — приводит слова Караваевой KP.RU.

Роман Костомаров. У Костомарова все еще прогрессирует некроз? Новые тревожные новости о здоровье Романа

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.

7 февраля появилась информация о том, что 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии. По некоторым данным, у спортсмена развился некроз на руках и ногах.

Источник: KP.RU
Фигурное катание
Роман Костомаров
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