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Допинг

11 марта, 08:00

Песков назвал несправедливой четырехлетнюю дисквалификацию Валиевой

Артем Бухаев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «СЭ» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы считаем решения, которые приняты в отношении нее, несправедливыми. Ее поддерживает вся страна», — сказал Песков «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

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Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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