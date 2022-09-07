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Фигурное катание

7 сентября, 20:43

В деле Нугумановой не нашли повода для дисциплинарных мер

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Елизавета Нугуманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава петербургской федерации фигурного катания на коньках Антон Сихарулидзе ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об обвинениях Елизаветы Нугумановой в эмоциональном насилии в адрес тренера Евгения Рукавицына.

Петербургская федерация провела расследование, про которое 20-летняя фигуристка сказала, что «его не было».

— Я с ней один раз говорил. По большому счету, я даже не увидел никакой ситуации, которую федерации надо было бы расследовать. Это взаимодействие тренера и спортсмена. Я так понял, что у них совместная работа не сложилась. Я посоветовал им не ругаться, а просто разойтись, спортсменке найти себе нового тренера и продолжить спортивную жизнь.

Такое в мире спорта случается, в этом ничего необычного нет, какой-либо большой неправильной ситуации я лично не увидел.

— Повода для дисциплинарных мер нет?

— Я не увидел, — сказал Сихарулидзе.

Елизавета Нугуманова. «Как можно общаться после всего, что было?» Нугуманова — о расставании с бывшим тренером и своем будущем

Антон Сихарулидзе
Елизавета Нугуманова
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