Гуменник выразил недоумение оценками российских фигуристов: «Кажутся странными компоненты»

Вице-чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник ответил на вопрос «СЭ» об оценках российских мужчин в нынешнем сезоне.

— В каком состоянии ты подходишь к чемпионату России? Сложный сезон, падения, на последнем прокате в Питере ты жестко пару раз расшибся.

— Да, на последнем прокате я неплохо так расшибся, потому что в отличие от прошлого сезона, где я стабильно делал три четверных — риттбергер и два сальхова, — на последнем старте я пытался сделать пять. Физически немного не вытянул.

Происходит это все по двум причинам: во-первых, меня вынуждают соперники. И во-вторых, на фоне них, может, я выгляжу не так впечатляюще. В прошлом году их было не так много — Женя Семененко и Влад Дикиджи, если основные. Сейчас же добавилось очень много спортсменов, которые стабильно прыгают флип и лутц и набирают плюс-минус 300 баллов.

— Ты тот фигурист, который тщательнее многих других работает над компонентами. Нет ощущения, что они обесцениваются — и так 300 баллов наберешь лутцами? Проблема есть?

— Мне кажется, да. Кажется немного странным, что наши топовые одиночники получают 9,50, практически максимум в компонентах. Подсознательно это говорит: «Я и так идеально катаюсь». Я бы умножил на коэффициент и поставил бы всем не 9,50, а где-то 8,50, чтобы было куда стремиться. Чтобы ты видел задел в улучшении в произвольной программе не 5 баллов, а 15. Это заставило бы стараться сильнее.

— По себе чувствуешь, что баланс в подготовке приходится смещать со второй оценки на прыжки?

— Даже несмотря на баллы — тут речь идет о самоуважении, уважении к зрителю. Все равно стараюсь выкладываться по полной во второй оценке, красиво катаюсь.

— Готов спрогнозировать, сколько человек пробьют 300 баллов на чемпионате России?

— 2-3, думаю.