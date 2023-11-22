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Допинг

Сегодня, 10:26

Петросян чаще других фигуристов проверяли в РУСАДА на допинг в 2023 году

Виктория Кравченко
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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РУСАДА с начала 2023 года тестировало Аделию Петросян чаще, чем других фигуристов. Спортсменка с января по октябрь пять раз проверялась на допинг.

Всего за этот период организация протестировала 70 фигуристов. Четыре раза в 2023 году проверялся на допинг Дмитрий Алиев (два раза — в октябре), по три — Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Алина Горбачева, Денис Ходыкин, Глеб Лутфуллин, Елизавета Туктамышева и Александр Самарин.

Самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк (6 раз) и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова (5).

Фигурное катание
Аделия Петросян
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