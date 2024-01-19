Петросян, Муравьева и Базылюк прошли в основной раунд чемпионата России по прыжкам

Сегодня, 16:33
19 января состоялась квалификация на чемпионате России по прыжкам среди женщин.
Из 22 участниц в основной раунд соревнований прошли 12 спортсменок, в том числе и Аделия Петросян, Маргарита Базылюк и Софья Муравьева.
В квалификации фигуристки исполняли один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков.
Чемпионат России по прыжкам
Женщины. Квалификация
Топ-12
1. Аделия Петросян — 30,95 балла
2. Маргарита Базылюк — 29,16
3. Елена Костылева — 24,48
4. Алена Принева — 23,55
5. Мария Гордеева — 23,24
6. Екатерина Кольцова — 17,37
7. Виктория Морозова — 17,99
8. Арина Мохова — 17,81
9. Софья Муравьева — 15,87
10. Диана Мильто — 15,16
11. Алена Жилина — 15,08
12. Надежда Понтелеенко — 14,05