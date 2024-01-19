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Фигурное катание

Сегодня, 16:33

Петросян, Муравьева и Базылюк прошли в основной раунд чемпионата России по прыжкам

Ана Горшкова
Корреспондент
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19 января состоялась квалификация на чемпионате России по прыжкам среди женщин.

Из 22 участниц в основной раунд соревнований прошли 12 спортсменок, в том числе и Аделия Петросян, Маргарита Базылюк и Софья Муравьева.

В квалификации фигуристки исполняли один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков.

Чемпионат России по прыжкам

Женщины. Квалификация

Топ-12

1. Аделия Петросян — 30,95 балла

2. Маргарита Базылюк — 29,16

3. Елена Костылева — 24,48

4. Алена Принева — 23,55

5. Мария Гордеева — 23,24

6. Екатерина Кольцова — 17,37

7. Виктория Морозова — 17,99

8. Арина Мохова — 17,81

9. Софья Муравьева — 15,87

10. Диана Мильто — 15,16

11. Алена Жилина — 15,08

12. Надежда Понтелеенко — 14,05

Фигурное катание
Аделия Петросян
Софья Муравьева
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