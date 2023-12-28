Петросян: «Ничего не читаю, не реагирую на то, что пишут и говорят»

Чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян рассказала, как реагирует на то, что пишут в СМИ.

«В начале сезона я еще не знала, в какой форме будут все остальные девочки, Соня Акатьева, которая, к сожалению, сейчас восстанавливается после травмы. Я не знала, как другие будут собирать прыжки, в том числе тройной аксель в короткой программе, потому что он дает очень много. Поэтому уверенности не было, что все так для меня сложится. Просто отключала все эти мысли. Все равно у меня все не так происходит, как планирую.

Я ничего не читаю, не реагирую на то, что пишут и говорят. У каждого человека свой путь, своя судьба какая-то. Дано выиграть — выиграешь. Внутри себя я понимаю, что нужно подходить в особой форме к самому главному старту сезона, и я в этой форме не подошла. Надеюсь, на других соревнованиях она будет», — приводит сайт ФФККР слова Петросян.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.