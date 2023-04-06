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Фигурное катание

Сегодня, 16:32

Петрова рассказала, что Мишин помогает фигуристам не только с прыжками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ученица Татьяны Мишиной и Софьи Самодуровой, призер этапов Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров Агата Петрова поделилась впечатлениями от работы с Алексеем Мишиным.

«Над чем больше нравится работать — над прыжковой техникой или над второй оценкой? Над всем, на самом деле. И во вращениях придумывать разные фишечки, и прыжки изучать с Алексеем Николаевичем Мишиным — одно удовольствие. Алексей Николаевич помогает не только с прыжками, он недавно ставил мне всякие штучки во вращении, сейчас одно из них в программе так и выполняется, как он поставил. Может давать нам упражнения, когда старшие заняты — кто-то будет прыгать вместе с ним, с кем-то над дорожкой поработает. Тут уже как он решит», — приводит слова Петровой «Чемпионат».

Подопечными Мишина являются Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Катарина Гербольдт, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Евгений Семененко, Михаил Коляда и другие.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5058403-pomogaet-ne-tolko-s-pryzhkami-figuristka-agata-petrova-o-rabote-mishina-s-mladshimi.html
Фигурное катание
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