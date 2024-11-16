Певица Зайцева: «Если Трусова недовольна своим выступлением, то какое отношение к этому имею я»

Экс-солистка группы «#2Маши» Мария Зайцева отреагировала на слова фигуристки Александры Трусовой-Игнатовой, которая возмутилась поведением певицы во время подготовки к ледовому шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Спортсменка в одном из номеров выступала под «Diamond» в исполнении Зайцевой. Она появилась на льду через 1 минуту 48 секунд после начала песни, а после проката раскритиковала певицу за «нечеловеческое отношение» к себе.

(Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. «СЭ»)

«Такое в моей жизни случается крайне редко. Но к сожалению вчера я неожиданно оказалась в центре скандала на Ледовом шоу Евгении Медведевой. Мне пришлось прокомментировать ситуацию, поскольку я столкнулась с волной хейта в связи с ложной информацией, которую сообщила фигуристка Александра Трусова», — написала Зайцева в своих соцсетях.

Певица отметила, что исполнила повторно песню на репетиции, приложив видео, подтверждающие ее присутствие на саундчеке.

«Петь в третий раз меня никто не просил, но главное в этом и то, что не позволял тайминг. Александра лично со мной ни разу не коммуницировала как и я с ней. Если Александра не довольна своим выступлением, то не совсем понятно какое отношение к этому имею непосредственно я и на каком основании она утверждает то, чего не было», — добавила она.

При этом, по словам Зайцевой, она с большим уважением относится к фигурному катанию и спорту в целом. Исполнительница пожелала успехов Трусовой и посоветовала ей сосредоточиться на своих главных задачах, а не провоцировать скандалы.

Мероприятие, посвященное 25-летию Медведевой, прошло 15 ноября в Москве в ледовом дворце «ЦСКА Арена». В нем также приняли участие Елизавета Туктамышева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Дмитрий Алиев, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.