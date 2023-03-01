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Фигурное катание

Сегодня, 19:31

Певица Семенович обратилась к госпитализированному фигуристу Костомарову со словами поддержки

Виталий Косик
Корреспондент
Анна Семенович.
Фото Reuters
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Российская певица Анна Семенович обратилась со словами поддержки к госпитализированному фигуристу Роману Костомарову.

«Я знаю Рому с детства. Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек — сильный духом, душой. Я уверена, что Рома обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное — ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы. Я уверена, что он найдет свое призвание в этой жизни», — заявила Семенович в эфире телеканала «Россия 1».

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

46-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Фигурное катание
Анна Семенович
Роман Костомаров
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