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Фигурное катание

Сегодня, 09:45

Плющенко допускает появление в своей академии известных танцевальных дуэтов

Виктория Кравченко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что известные спортсмены, выступающие на соревнованиях танцевальных дуэтов, могут перейти в его академию в скором времени.

«Я в парное катание не лезу, в танцы на льду лезть тоже не буду, это не мое. Когда ребята [из парного катания] пришли, мы ставили технику прыжковую, но что касается поддержек, выбросов — парных элементов, я не владею этим, считаю, каждый должен заниматься своим делом, условия все даны. Не люблю забегать вперед, есть цели, да, такая задача мной поставлена, я попытаюсь ее воплотить в жизнь, есть специалисты, веду с ними переговоры. Мои двери открыты для всех», — цитирует Плющенко ТАСС.

Академия «Ангелы Плющенко» открылась в мае 2017 года, сейчас в ней занимается около 100 учеников.

Источник: https://tass.ru/sport/15936717
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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