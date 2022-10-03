Плющенко допускает появление в своей академии известных танцевальных дуэтов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что известные спортсмены, выступающие на соревнованиях танцевальных дуэтов, могут перейти в его академию в скором времени.

«Я в парное катание не лезу, в танцы на льду лезть тоже не буду, это не мое. Когда ребята [из парного катания] пришли, мы ставили технику прыжковую, но что касается поддержек, выбросов — парных элементов, я не владею этим, считаю, каждый должен заниматься своим делом, условия все даны. Не люблю забегать вперед, есть цели, да, такая задача мной поставлена, я попытаюсь ее воплотить в жизнь, есть специалисты, веду с ними переговоры. Мои двери открыты для всех», — цитирует Плющенко ТАСС.