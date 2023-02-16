Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

— У меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. Накидывают судьи ниже, хотя прыжки отличные. Если бы их делал кто-то другой, были бы другие оценки. Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих если есть ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Общался с судьями, федерацией, говорил: «Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково». Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает — получает -4. Что за предвзятость? Где справедливость?

На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, кого судят несправедливо. Бороться ребятам еще и за справедливость? Я устал. Если мы не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны.

Ранее, 16 февраля, фигуристка Алина Горбачева стала победителем чемпионата России среди юниоров. По сумме двух программ она набрала 224,41 балла. Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — четвертая (200,73 балла).

Первенство России-2023 среди юниоров завершится 18 февраля.