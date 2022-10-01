Плющенко может не поехать с Софьей Муравьевой на этап «Гран-при» в Казани

Российский тренер Евгений Плющенко сообщил, что его ученица Софья Муравьева отправится на этап российской серии Гран-при в Казань со вторым тренером Дмитрием Михайловым.

«У меня шоу 6-го и 12-го числа, 6-го — в Петербурге, а 12-го — в Москве. По поводу Сони Муравьевой до конца не приняли решение — если ничего не поменяется, [с ней] поедет, скорее всего, второй тренер Дмитрий Михайлов», — цитирует Плющенко ТАСС.

Этапы серии «Гран-при России» состоятся в Казани (4-6 ноября) и Самаре (18-20 ноября).