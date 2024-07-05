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Фигурное катание

Сегодня, 11:21

Плющенко назвал максимальный личный гонорар за участие в шоу

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какой максимальный гонорар получал за участие в шоу.

«У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов. Считаю, что имел на это право», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».

41-летний Плющенко является двукратным золотым и серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. В 2017 году спортсмен открыл собственную школу «Ангелы Плющенко».

Источник: https://rsport.ria.ru/20240705/gonorar-1957550416.html
Евгений Плющенко
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