Плющенко назвал максимальный личный гонорар за участие в шоу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, какой максимальный гонорар получал за участие в шоу.

«У каждого участника ледового шоу есть своя цена. Я в этом бизнесе очень давно, прошел с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в тысячу долларов. Максимум был — 150 тысяч долларов за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов. Считаю, что имел на это право», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».

41-летний Плющенко является двукратным золотым и серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. В 2017 году спортсмен открыл собственную школу «Ангелы Плющенко».