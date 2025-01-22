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Фигурное катание

Сегодня, 18:25

Плющенко назвал стабильным четверной аксель Дикиджи

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко считает стабильным четверной аксель фигуриста Владислава Дикиджи.

Дикиджи прыгнул четверной аксель вне конкурса на чемпионате России по прыжкам.

«Влад катался у меня на моей базе, он выступал в моих сказках в этом году. Все четко. Он показывал аксель в четыре с половиной оборота каждый день — и в каскадах. Он у него уже есть, он стабильный. Конечно, это очень энергозатратный элемент. Но он молодец, я видел, как он тренируется, когда он был у меня на базе», — цитирует Плющенко ТАСС.

20-летний Дикиджи — чемпион России 2025 года. В прошлом сезоне фигурист стал серебряным призером чемпионата России, выиграл два этапа «Гран-при России», в финале он показал третий результат.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Евгений Плющенко
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