Плющенко объяснил, как ему удается совмещать личную жизнь и работу

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, как ему удается совмещать личную жизнь и работу.

В воскресенье, 9 апреля в Москве состоялось шоу Плющенко «Союз чемпионов».

— Как вам удается совмещать личную жизнь и работу?

— Совмещаем, работаем. Главное, чтобы работа нравилась. Это наша жизнь, наша работы. Мы получаем от нее удовольствие, мы ей наслаждаемся. Делаем классные проекты. Когда у меня сын прыгает тройные прыжки — это самое главное.

— Есть ли что-то о чем вы мечтаете?

— Конечно. Дочка. И новый автодом. Да, он у нас есть, но он маленький. Конечно же, в планах еще и строительство новой площадки для фигуристов со спа-зоной. Планов — громадье. Это уже третья площадка. Вторая откроется в июне.

Ранее Плющенко рассказал, кого считает лучшим фигуристом сезона в России.