Плющенко остался доволен прокатами Игнатовых

Сегодня, 16:43
Тренер Евгений Плющенко оценил прокаты коротких программ Александрой и Макаром Игнатовыми.
— Как вам прокат Саши?
— Великолепный. Возвращаться всегда сложно. То, что она делает — это ее новая страница. Она толкает, двигает.
— А Макар?
— Прекрасен. Стал полегче, побыстрее. Этого еще не достаточно, но все впереди. Начало положено.
— А личные отношения на тренировках не влияют?
— Они отдельно, это никак не влияет.
Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.