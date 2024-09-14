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Фигурное катание

Сегодня, 16:43

Плющенко остался доволен прокатами Игнатовых

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер Евгений Плющенко оценил прокаты коротких программ Александрой и Макаром Игнатовыми.

— Как вам прокат Саши?

— Великолепный. Возвращаться всегда сложно. То, что она делает — это ее новая страница. Она толкает, двигает.

— А Макар?

— Прекрасен. Стал полегче, побыстрее. Этого еще не достаточно, но все впереди. Начало положено.

— А личные отношения на тренировках не влияют?

— Они отдельно, это никак не влияет.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.

Александра Трусова - Игнатова
Евгений Плющенко
Макар Игнатов

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