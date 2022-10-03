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Фигурное катание

Сегодня, 10:50

Плющенко поделился мнением о смене спортивного гражданства спортсмена

Виктория Кравченко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что думает о смене спортивного гражданства.

— Была информация несколько недель назад о том, что ваша фигуристка сменила гражданство, переехала в Израиль...

— Это неверная формулировка. Речь шла о Соне Шифриной. Она пришла ко мне летом от другого тренера, от Светланы Пановой. И уже тогда пришла ко мне в статусе спортсмена, катающегося за другую страну — за Израиль. На сегодняшний день у меня нет спортсменов, которые катаются за другие страны.

Он заявил, что, если его ученик или ученица с родителями примут решение сменить спортивное гражданства, он не станет с этим спортить.

— У меня же не рабство. У меня нет подписанных контрактов, договоров о том, что они катаются за Российскую Федерацию, — добавил он Metaratings.ru .

Источник: https://metaratings.ru/news/plyushchenko-u-nas-net-rabstva-esli-kto-to-iz-moikh-sportsmenov-zakhochet-smenit-grazhdanstvo-budem--1374524/
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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