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Фигурное катание

Сегодня, 16:54

Плющенко пожелал российским фигуристам в 2024 году возвращения на мировую арену

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал здоровья российским фигуристам и возвращения на мировую арену.

«Всем спортсменам, тренерам и руководству ФФККР желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание — номер один в мире», — цитирует Плющенко ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил россиян от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

11 июня 2023 года совет оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: https://tass.ru/sport/19667247
Евгений Плющенко
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