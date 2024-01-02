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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Плющенко предстоит седьмая операция на спине

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» допустила, что фигурист вскоре проведет операцию на позвоночнике.

— Плющенко сейчас сам катается в шоу, но меньше — он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьезную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике.

— То есть в турнире шоу-программ Плющенко не ждать?

— Нет, он докатывает шоу и, думаю, лечится.

— А Трусову? Вы же главный сторонник ее возвращения.

— Я очень хочу, чтобы Трусова выступила в турнире шоу-программ. И Муравьева. Мне кажется, будет нечто очень интересное.

Роман Костомаров и&nbsp;Татьяна Навка после выступления на&nbsp;шоу Ильи Авербуха. «Костомаров — самый кассовый фигурист страны. С ним на афише никто не нужен». Интервью Яны Рудковской

Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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