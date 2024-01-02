Плющенко предстоит седьмая операция на спине

Сегодня, 12:00
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» допустила, что фигурист вскоре проведет операцию на позвоночнике.
— Плющенко сейчас сам катается в шоу, но меньше — он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьезную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике.
— То есть в турнире шоу-программ Плющенко не ждать?
— Нет, он докатывает шоу и, думаю, лечится.
— А Трусову? Вы же главный сторонник ее возвращения.
— Я очень хочу, чтобы Трусова выступила в турнире шоу-программ. И Муравьева. Мне кажется, будет нечто очень интересное.