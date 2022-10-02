Плющенко — о брони для спортсменов: «Каждый должен заниматься своим делом»

Российский тренер Евгений Плющенко прокомментировал информацию о брони спортсменов от частичной мобилизации.

«До нас ничего пока не доходило. Не владеем информацией. Скажу за себя: было неприятно, когда увидел, как толпы людей ломятся в Казахстан, Белоруссию, Армению. В академию не поступило никаких запросов по формированию списков», — цитирует Metaratings.ru Плющенко.

Специалист оценил идею о создании списков для спортсменов, выступающих за сборную России.

«Каждый должен заниматься своим делом. Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием. Профессиональный спортсмен должен расти, двигаться в своем направлении. Это логично. Пришли повестки — можно подумать, что сделать с этим. Я еще раз повторю, армия ведь у нас и так мощная, количества людей достаточно, профессионалов достаточно», — добавил он.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил.