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Сегодня, 09:45

Плющенко рассказал о перестановках в академии: «Это внутренняя история»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал «СЭ» о новом разделении тренерского состава в своей академии.

— Напротив Сарновского на табло помимо вас были упомянуты Значков и Абт. Перестановка в академии?

— Это перестановка, у меня есть две группы, два разных штаба. Первый ведут Михайлов и Алексеев, другой — Абт и Значков. Есть разделение по спортсменам. В обеих группах работаю я, со всеми тренерами. Так получилось, не буду вдаваться в подробности. Тьфу-тьфу, у нас все идет хорошо.

— Вы как-то стимулируете конкуренцию между ними?

— Я не собирался делать никакой конкуренции. Это наша внутренняя история. Так получилось, — сказал Плющенко.

Евгений Плющенко. «Как я могу прийти в чужой дом и сказать — вот он я, нарисовался?» Плющенко — о возвращении на лед

Евгений Плющенко
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