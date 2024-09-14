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Фигурное катание

Сегодня, 21:58

Плющенко рассказал, что деньги от мамы Парсеговой пойдут на благотворительность

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что деньги, которые мама фигуристки Арины Парсеговой должна заплатить его школе, пойдут на благотворительность.

«Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области. С самого начала истории суда с Натальей Парсеговой мы подчеркивали: дело не в деньгах», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда. В мае 2023 года Парсегова покинула группу Плющенко и вернулась тренироваться под руководством Этери Тутберидзе, которую представляла до сезона-2020/21.

8 сентября команда Тутберидзе сообщила, что полностью покроет долг 12-летней Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». 9 сентября в Центре фигурного катания Тутберидзе прошла платная открытая тренировка, часть средств с которой пойдет на погашение долга.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе

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