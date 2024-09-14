Плющенко рассказал, что деньги от мамы Парсеговой пойдут на благотворительность

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что деньги, которые мама фигуристки Арины Парсеговой должна заплатить его школе, пойдут на благотворительность.
«Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области. С самого начала истории суда с Натальей Парсеговой мы подчеркивали: дело не в деньгах», — цитирует Плющенко РИА «Новости».
Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда. В мае 2023 года Парсегова покинула группу Плющенко и вернулась тренироваться под руководством Этери Тутберидзе, которую представляла до сезона-2020/21.
8 сентября команда Тутберидзе сообщила, что полностью покроет долг 12-летней Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». 9 сентября в Центре фигурного катания Тутберидзе прошла платная открытая тренировка, часть средств с которой пойдет на погашение долга.