Плющенко рассказал, что Лукин вернулся к тренировкам после травмы

Российский тренер Евгений Плющенко рассказал о состоянии фигуриста Марка Лукина после операции.

«Марк приступил к тренировкам, прыгает все тройные прыжки, готовимся, посмотрим, успеем восстановиться к этапам или не успеем, не знаю пока — сложный вопрос. Была травма, достаточно серьезная травма — разорвал четырехглавую мышцу. В фигурном катании она одна из основных при приземлении, еще и травмировал правую ногу», — приводит слова Плющенко ТАСС.

В начале сентября 14-летний Лукин получил травму на первенстве Москвы. 4 октября стало известно, что фигурист вернулся к тренировкам.