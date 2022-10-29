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Фигурное катание

Сегодня, 11:51

Плющенко рассказал, что Лукин вернулся к тренировкам после травмы

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Евгений Плющенко рассказал о состоянии фигуриста Марка Лукина после операции.

«Марк приступил к тренировкам, прыгает все тройные прыжки, готовимся, посмотрим, успеем восстановиться к этапам или не успеем, не знаю пока — сложный вопрос. Была травма, достаточно серьезная травма — разорвал четырехглавую мышцу. В фигурном катании она одна из основных при приземлении, еще и травмировал правую ногу», — приводит слова Плющенко ТАСС.

В начале сентября 14-летний Лукин получил травму на первенстве Москвы. 4 октября стало известно, что фигурист вернулся к тренировкам.

Источник: https://tass.ru/sport/16192517
Евгений Плющенко
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Фигурист Семененко приступил к ледовым тренировкам после травмы