Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:55

Плющенко рассказал, что Самоделкина поставила перед собой цель войти в число лучших фигуристок

Виктория Кравченко
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Тренер Софьи Самоделкиной Евгений Плющенко рассказал, что фигуристка намерена войти в число лучших фигуристок.

«Софья (Самоделкина) сегодня улетела, поедет мой тренер Сергей Алексеев. Это первый ее старт, он не очень серьезный, будет тренировочный прокат без четверных и тройного акселя. Она поставила перед собой цель войти в топ, в дальнейшем буду с ней ездить на турниры», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

В августе 2023 года Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Спортсменка отмечала, что готова выступать за другую страну ради возможности бороться за награды на крупнейших международных стартах.

Самоделкина является серебряным призером первенства России среди юниоров (2022), победителем финала Кубка страны среди юниоров (2020). В 2022 году она выиграла пятый этап «Гран-при России», а также завоевала серебро на втором этапе.

Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Самоделкина
0
Читайте также
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Энберт считает, что возобновление карьеры Трусовой повысит конкуренцию в сборной России