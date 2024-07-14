Плющенко рассказал, что Самоделкина поставила перед собой цель войти в число лучших фигуристок

Тренер Софьи Самоделкиной Евгений Плющенко рассказал, что фигуристка намерена войти в число лучших фигуристок.

«Софья (Самоделкина) сегодня улетела, поедет мой тренер Сергей Алексеев. Это первый ее старт, он не очень серьезный, будет тренировочный прокат без четверных и тройного акселя. Она поставила перед собой цель войти в топ, в дальнейшем буду с ней ездить на турниры», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

В августе 2023 года Самоделкина приняла гражданство Казахстана. Спортсменка отмечала, что готова выступать за другую страну ради возможности бороться за награды на крупнейших международных стартах.

Самоделкина является серебряным призером первенства России среди юниоров (2022), победителем финала Кубка страны среди юниоров (2020). В 2022 году она выиграла пятый этап «Гран-при России», а также завоевала серебро на втором этапе.

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