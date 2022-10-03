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Фигурное катание

Сегодня, 09:06

Плющенко рассказал, почему пары из его академии выступают в перерыве хоккейных матчей

Виктория Кравченко

Двукратный олимпийский чемпион, владелец академии Евгений Плющенко объяснил, почему фигуристы «Ангелов Плющенко», выступающие в соревнованиях спортивных пар, показывают свои программы в перерывах хоккейных матчей.

«Мой товарищ Денис Абдуллин руководит командой «Юнисон-Москва». Мои пары катаются на «ВТБ-Арене». Денис обратился ко мне, видя, что у нас много спортсменов в школе. Он попросил спортсменов, чтобы они перед матчем прокатывали свои программы. Это хорошая подготовка — прокататься на публике, получить эту атмосферу, адреналин. У меня спортсмены прокатывают и короткие, и произвольные программы. Договорились, что на протяжении всего сезона они будут так выступать», — цитирует Плющенко ТАСС.

Ранее пары Анастасия Чернышева и Владислав Антонышев, Таисия Собинина и Илья Миронов показали свои программы в перерыве одного из матчей Национальной молодежной хоккейной лиги.

Источник: https://tass.ru/sport/15936367
Евгений Плющенко
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