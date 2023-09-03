Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:22

Плющенко заплатил Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор

Ана Горшкова
Корреспондент
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заплатил фигуристу Марку Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор.

«Рассчитался с именинником! Маркуша, с днем рождения! Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться», — написал Плющенко в соцсетях.

Кондратюк в рамках финального шоу «Щелкунчик» в Пекине поспорил с Плющенко, что сможет исполнить 10 тройных акселей подряд, максимальная пауза между прыжками должна быть не больше 15 секунд. Кондратюк смог выполнить условия спора.

Марк Кондратюк и&nbsp;Евгений Плющенко. Кондратюк выиграл у Плющенко миллион. Это цена десяти тройных акселей

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Марк Кондратюк
4
0
Читайте также
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
СМИ сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рудковская раскрыла условия работы Косторной в академии «Ангелы Плющенко»

Тарасова: «Возвращение Щербаковой? Для этого надо пахать на тренировках»