Плющенко заплатил Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заплатил фигуристу Марку Кондратюку 10 тысяч долларов за проигранный спор.

«Рассчитался с именинником! Маркуша, с днем рождения! Я думаю, что у нас впереди новый спор, поэтому ты должен готовиться», — написал Плющенко в соцсетях.

Кондратюк в рамках финального шоу «Щелкунчик» в Пекине поспорил с Плющенко, что сможет исполнить 10 тройных акселей подряд, максимальная пауза между прыжками должна быть не больше 15 секунд. Кондратюк смог выполнить условия спора.