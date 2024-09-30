Плющенко — о продолжении карьеры Игнатовой (Трусовой): «Примет решение — скажет»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о продолжении карьеры Александры Игнатовой (Трусовой).

— Александра тренируется каждый день.

— Казалось бы, решение уже должно было быть принято.

— Кому казалось?

— Сама Александра говорила про несколько дней.

— Примет решение — скажет. Она тренируется, — сказал Плющенко «СЭ».

Ранее спортсменка заявила, что в ближайшее время определится с возможным возвращением в профессиональный спорт. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.