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Фигурное катание

Сегодня, 14:59

Плющенко заявил, что Муравьева способна восстановить четверной сальхов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренер фигуристки Софьи Муравьевой Евгений Плющенко считает, что спортсменка может восстановить четверной сальхов.

«Соня молодец, она работает, пашет. У нее было и есть желание восстановить и опять стабильно прыгать тройной аксель. И не один, а в произвольной по два. Если трудишься и слушаешь тренера, все получится. Так она и показала, что у нее все получилось.

А сейчас готовимся к финалу «Гран-при России» и к будущей карьере Сони. Не исключаю, что, может быть, и четверной сальхов восстановим. По крайней мере над этим мы тоже работаем. Прыжковый турнир показал, что она действительно спортсмен высшего класса и в свои 18 лет может прыгать прыжки ультра-си», — цитирует Плющенко ТАСС.

18-летняя Муравьева — серебряный и бронзовый призер чемпионата России, а также чемпионка страны по прыжкам.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Муравьева
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